Venstre med eigne forslag om returstans

Mens SV-forslaget tar til orde for stopp i alle returar til Afghanistan med ein gong, både assisterte og tvangsreturar, foreslår Venstre at returstansen blir stramma inn og berre gjeld mindreårige.

– Vi fremmar eit eige forslag om stopp i utsendinga av barn som kom åleine og som blir vist til internflukt, seier Venstres innvandringspolitiske talsperson Ketil Kjenseth til NTB.

Forslaget vil bli fremma og behandla tysdag. Då vil Venstre også ta til orde for å gjeninnføre den såkalla rimelegheitsvurderinga regjeringa ved hjelp av Ap og Sp fekk fjerna i 2016.

– Når vi no ser at det er dei mest sårbare som vart ramma av denne endringa, håper vi Ap og Sp vil snu, seier Kjenseth.

Arbeidarpartiet har fremma eit eige forslag, som er til behandling i kommunalkomiteen, om innføring av sårbarheitskriterium ved vurderinga av mellombels opphald i asylsaker til einslege mindreårige. Men kva dette inneber, har Kjenseth vondt for å forstå.

– Eg er svært usikker på kva Ap meiner med sårbarheitskriterium all den tid partiet gjekk inn for å fjerne dei kriteria og den sikkerheitsventilen som rimelegheitsvurderinga er. Den skjermar typisk einslege kvinner, barn og sjuke og varetar nettopp den bekymringa som Ap seier dei er opptatt av, seier Kjenseth.

Venstre vil også foreslå at ordninga med mellombels opphald for barn blir avvikla og at det blir etablert eit fellesnordisk organ som skal vareta oppgåvene som Landinfo utfører i dag.

