Sp støttar ikkje SVs hasteforslag om asyl

– Vi har bestemt oss for å ta stilling til dette spørsmålet gjennom ei grundig komitébehandling. Derfor kjem vi ikkje til å støtte forslaget frå SV på tysdag, seier Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni til NTB.

Avgjerda vart fatta under gruppemøtet onsdag ettermiddag. Avklaringa inneber at regjeringa har fleirtal på Stortinget for å fortsette returpraksisen som i dag inntil vidare. Men endringar eller justeringar i reglane kan det likevel bli om kort tid, for Stortingets kommunalkomité har fleire slike forslag til behandling.