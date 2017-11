SSB-sjefen skal i nytt møte med Siv Jensen fredag

Sjefen for Statistisk sentralbyrå (SSB) gjekk ut bakvegen frå Finansdepartementet etter eit om lag to timar langt møte med Jensen onsdag morgon.

Eit par timar seinare sende ho ut ei kort utsegn:

– Eg har hatt eit godt møte med finansminister Siv Jensen i dag. Vi har diskutert tiltak for å skape ro rundt omorganiseringsprosessen i SSB. Situasjonen er framleis komplisert og vi trenger noko meir tid. Eg ser fram til å diskutere dette vidare i eit nytt møte med finansministeren på fredag, heitte det i e-posten.

Meyer er ikkje tilgjengeleg for å svare på fleire spørsmål om møtet, og SSB har ingen ytterlegare informasjon no, opplyser pressekontakt Kristin Fredriksen til NTB.

Brukte bakdør

Meyer var ute i god tid til møtet som skulle starte i Finansdepartementet klokka 8.15. På førehand var det venta at SSB-sjefen ville komme med sitt forslag til løysing på striden rundt omorganiseringa av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Meyer forlét ifølgje journalistane på staden møtet i 10-tida via ei bakdør.

– Vi har mange utgangar, opplyser kommunikasjonsrådgivar i Finansdepartementet, Eva Karin Dahle Rabben, til Aftenposten.

Andre møte

Dette er andre gong på ein på ei veke tid at Meyer måtte møte hos Jensen for å gjere greie for omstillingsprosessen. Førre måndag blei ho kalla inn for å orientere om arbeidet, men ingen konklusjon blei trekt.

SSB er i ferd med å gjennomføre ein større omorganisering av byrået. 25 forskarar har fått beskjed om at dei skal bli flytt frå avdelinga for forsking og få nye oppgåver, sjølv om dei får behalde forskartittelen. Ein av dei er den profilerte SSB-forskaren Erling Holmøy.

(©NPK)