Over 130 ordførarar samla i Oslo i protest mot å fjerne maskinskatten

Over 130 ordførarar og varaordførarar frå dei fleste politiske fargar møter onsdag kveld opp utanfor Stortinget for å vise sin motstand mot forslaget i statsbudsjettet om å fjerne skatt på verk og bruk.

– På veldig kort tid har veldig mange ordførarar meldt at dei blir med på markeringa. Det viser at engasjementet ute i kommunane er stort i denne saka, fortel ordførar Astrid Aarhus Byrknes (KrF) frå Lindås kommune.

Utfasing

Regjeringa har foreslått utfasing av maskinskatten over ein femårsperiode frå 2019 til 2023, og at industriselskap heller skal betale eigedomsskatt basert på verdien av bygningane.

– Maskinskatten er der i dag fordi store bedrifter opptar mykje verdifullt areal ute i kommunane. Mange industrikommunar melder om milliontap i inntekter dersom dei nye reglane blir innførte, seier Byrknes til NTB.

Lovutval

Ordførarane ber no om at det blir oppretta eit lovutval.

– Lova vi har i dag er moden for forbetringar. Vi vil gjerne vere med på å få på plass ei ny og meir framtidsretta lov, seier Byrknes.

Helene Rognlie, varaordførar for Høgre i Målselv kommune og nestleiar i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), sluttar seg til kritikken mot forslaget frå regjeringa.

– Vi er heilt imot å fjerne skatten. I vår kommune, med rundt 7.000 innbyggjarar vil vi tape mellom 10 og 11 millionar kroner. Det er mykje pengar for oss, slår ho fast.

Ap støttar

Finanspolitisk talsperson for Ap Trond Giske seier at partiet støttar protesten og varslar med dette at Arbeidarpartiet vil stemme mot forslaget om å frita produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjonar for eigedomsskatt

– Konsekvensen av forslaget frå regjeringa til endring av eigedomsskatten er at millionar blir sende til Kina, Sverige og USA mens kommunar står igjen med mindre pengar til lærarar, barnehageplassar og sjukeheimsplassar, seier han i ei pressemelding.

Giske meiner at forslaget om å kompensere kommunane med 160 mill. kroner frå 2019, langt frå vil dekke dei tapte inntektene i kommunane.

Kritiserer skatten

Kritikarane av den såkalla maskinskatten, deriblant LO og NHO meiner derimot at maskinskatten både er kaotisk og at den set norske arbeidsplassar i fare.

Norges Skogeierforbund håpar at Stortinget vil vedta ei gradvis utfasing av eigedomsskatten på maskiner slik regjeringa foreslår, seier administrerande direktør Erik Lahnstein.

Han meiner at med over 200 milliardar i underskot i handelsbalansen for Fastlands-Noreg er det heilt nødvendig å legge til rette for auka investeringar i industrien.

– Venstre har i budsjettforhandlingane tatt til orde for å kompensere kommunane og avgrense endringane noko. Det dannar eit godt utgangspunkt for å finne ei balansert løysing, seier Lahnstein.

Rognlie seier at det er rett at skatten slår ujamt ut, «slik alle typar skattar gjer.»

Men det er gale å ta frå kommunane, seier Rognlie, som dessutan meiner det er mykje feil i tala som ligg til grunn for endringsforslaget.

