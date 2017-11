Nye reglar for plombering av skytevåpen

Dei gamle reglane for kva som skal til for at eit skytevåpen kan reknast som deaktivert, eller plombert som det også blir kalla, blir dermed heilt erstatta.

Det skjer etter påbod frå EU-kommisjonen, som i desember 2015 vedtok felles retningslinjer for plomberingsstandardar og plomberingsteknikkar for å sikre at våpen er gjort definitivt ubrukelege.

Dette for å hindre at det finst smotthol internt i EU der standarden er dårlegare.

–Hensikta med dei nye reglane er at plomberte skytevåpen ikkje skal kunne reaktiverast og dermed bli eit skarpt våpen igjen. Det har vore saker der skytevåpen har fått fjerna plombering og blitt nytta, skriv Politidirektoratet i ei pressemelding.

Dei omtalar dei nye reglane som tydelegare og meir presise enn dei gamle, og viser til at EU-retningslinjene er i tråd med anbefalingane som er gitt frå det norske våpenlovutvalet.

Å reaktivere eit deaktivert våpen er straffbart og blir ramma av våpenlova.

