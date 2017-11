Ingen stopp i asylreturar no – men justeringar kan komme

Både Senterpartiet og Arbeidarpartiet vender tommelen ned for forslaget frå SV om mellombels stans i all asylretur til Afghanistan med ein gong.

– Det er ikkje grunnlag i dag for å stoppe all retur for dei som etter individuell vurdering har fått avslag på sin asylsøknad, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

– Vi tar stilling til dette spørsmålet gjennom ei grundig komitébehandling. Derfor støttar vi ikkje SVs forslag på tysdag, seier Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni til NTB.

Grundige orienteringar

Tidlegare onsdag møtte både utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i Stortinget etter at opposisjonen tysdag bad om ei utgreiing om sikkerheitsvurderingane for Afghanistan.

Støre slår fast at Stortinget må ta omsyn til bodskapen frå dei to statsrådane, der Listhaug blant anna åtvara om at Noreg kan bli ei «frihamn» for asylsøkjarar frå Afghanistan:

– Vi har vore opptatt av å få forsikringar om at situasjonen i Afghanistan tillèt retur. Derfor kalla vi inn to statsrådar som begge gav grundige orienteringar. Dei må vi feste lit til. Dei som er forfølgde eller står i fare for å bli forfølgde ved retur, får vern i Noreg. Men dersom ikkje det er tilfelle, må dei returnerast. Elles rokkar vi ved heile asylinstituttet, og vi kan også sende signal til ei verd der mange menneske er i bevegelse om at dei kan søke til Noreg – og det ønsker vi ikkje, seier han til NTB.

Signaleffekten

Også Senterpartiet deler bekymringa om signaleffekten ved å seie ja til SVs forslag no, men parlamentarisk leiar Marit Arnstad kom samtidig med ei klar oppfordring til regjeringa:

– Ha respekt for arbeidet som går føre seg i Stortinget. Regjeringa må ikkje eskalere eller piske opp stemninga når det gjeld talet på utsendingar, sa ho.

Gløym det, var den indirekte beskjeden frå Listhaug:

– Eg kjem ikkje til å påverke utsendingane verken den eine eller den andre vegen. Dei går som normalt, utan innblanding frå meg, inntil eit vedtak er fatta i Stortinget om noko anna, seier ho.

Kan bli endringar

Sjølv om hasteforslaget ikkje får fleirtal, kan det likevel bli endringar eller justeringar når saka blir behandla etter eit meir formalisert spor i Stortingets kommunalkomité. Der ligg det fleire forslag til behandling.

Greni seier at Sp vil sjå på praksisendringar knytt til einslege mindreårige og menneske med mellombels opphald. Det inkluderer både det opphavlege forslaget frå SV, MDG og Raudt om stopp i returar til Afghanistan og forslaget frå Ap om å innføre såkalla sårbarheitskriterium.

Støre seier til NTB at talet på mellombelse er blitt for høgt.

– Derfor vil vi prøve å danne fleirtal i Stortinget for forslaget frå vårt landsmøte om å innføre sårbarheitskriterium, som den enkelte vil bli vurdert etter, seier han.

Eige Venstre-forslag

I mellomtida har Venstre varsla at dei vil fremme eit forslag under hastedebatten tysdag om stopp i utsendinga av barn som kom åleine om som blir sende ut til internflukt – ein slags «SV light»-stopp. Det blir lunkent mottatt av Sp og Ap – som likevel vi sjå forslaget før dei endeleg tar stilling.

Venstre tar også til orde for å gjeninnføre den såkalla rimelegheitsvurderinga som regjeringa fekk fjerna i 2016 ved hjelp av Sp og Ap.

– Når vi ser at det er dei mest sårbare som vart ramma av denne endringa, håpar vi Ap og Sp vil snu, seier Venstres innvandringspolitiske talsperson Ketil Kjenseth til NTB.

Støre seier endringa vart gjort under føresetnad av at denne gruppa ville bli fanga opp av andre kriterium.

– Det har i liten grad skjedd. Derfor seier vi at vi må ha grundigare sårbarheitskriterium for å vurdere situasjonen for den enkelte i heimlandet. Det kan få ned det høge talet på mellombelse, utan at vi rokkar ved hovudprinsippet om at dei med krav på vern får bli i Noreg, seier han.

(©NPK)