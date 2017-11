Hauglie lover at Goliat-plattforma ikkje startar opp før feil er retta

Petroleumstilsynet har stengt drifta på grunn av alvorlege feil som truer sikkerheita til dei tilsette.

Solfrid Lerbrekk (SV) peikte i Stortinget onsdag på at tilsynet har slått fast at feil berre blei retta på papiret og spurte Hauglie kva ho gjer for å sikre at feila blir retta i verkelegheita.

– Det er ingen tvil om at det har vore til dels store utfordringar med Goliat sidan den låg til kai Sør-Korea, seier Hauglie.

– No er plattforma mellombels stengt, og det kjem den til å vere fram til dei har retta opp i avmerkinga, heldt ho fram.

Ho seier ho har hatt fleire møter med Petroleumstilsynet om situasjonen.

– Eg har forsikra meg om at dei har dei verktøya dei trenger for å handtere situasjonen på Goliat, men også andre plattformer der det har vore hendingar, sa Hauglie.

Ho strekar under at det er næringa sjølv som har ansvaret for å følgje regelverket for helse, miljø og sikkerheit, men sa også at ho har forsikra seg om at tilsynet har verktøya som trengst til å følgje opp. Næringa må ikkje kompromisse på sikkerheita sjølv om lønnsemda i bransjen går ned, konstaterte ho.

Ola Elvestuen frå Venstre kalla plattforma ein skandale, både på grunn av fellene, men også fordi det er tvil om prosjektet nokon gong kjem til å bli lønnsamt.

