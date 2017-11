Ap: Grunn til bekymring om Afghanistan-returar

Aasrud viser til orienteringa frå utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Stortinget om situasjonen i Afghanistan.

– Hovudbodskapen er at situasjonen er tilfredsstillande, sa Aasrud, som lurer på korleis dette samsvarer med FNs vurdering av forholda i det krigsherja landet.

Aasrud seier også ho er bekymra over at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått utvida fullmakter til å instruere forvaltinga. Spesielt gjeld det praksisen med å gi mellombels opphald til mindreårige asylsøkjarar frå Afghanistan. Aasrud meiner at praksisen til regjeringa og UDI her ikkje er i tråd med Stortingets vilje.

Ap vil gå nøye gjennom orienteringane til dei to statsrådane før partiet tar stilling til SVs forslag om ein mellombels stans i returane til Afghanistan.

