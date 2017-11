Statsrådar må svare Stortinget om Afghanistan-returar 

Dei to statsrådane kjem til Stortinget allereie onsdag etter at ein samla opposisjon tysdag kravde å få ei utgreiing både om vurderingar av den sikkerheitspolitiske situasjonen i Afghanistan og praksis for retur av asylsøkjarar til landet.

Stortingets presidentskap har rydda tid i timeplanen mellom den munnlege og den ordinære spørjetimen. Det er også planlagt debatt rett etter orienteringane.

