Samiske museum ikkje i stand til å ta imot historiske gjenstandar

I 2012 signerte Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum ein historisk avtale på Sametinget som skulle sikre at halvparten av dei 4.000 samiske gjenstandane til musea blir ført tilbake til seks samiske museum. Prosjektet skulle eigentleg gjerast ferdig til våren, men no kan det sjå ut som det blir utsett, skriv Klassekampen.

I avtalen heiter det nemleg at gjenstandane ikkje skal flyttast til eit museum med dårlegare bevaringsforhold enn Norsk Folkemuseum. Det inneber at alle av dei seks samiske musea må blir oppgradert, noko verken musea sjølv eller Sametinget har økonomi til.

Sistnemnde har bedt om hjelp frå Kulturdepartementet, men å bidra til prosjektet er ikkje tatt med i forslaget frå regjeringa til statsbudsjett for 2018.

– Det er rett og slett ei ansvarsfråskriving. Kulturdepartementet ser ikkje at dei også̊ har ansvar for å løfte opp urbefolkninga i Noreg, seier Anne May Olli, direktør ved RiddoDuottarMuseat som representerer fire av musea.

Klassekampen lykkast ikkje å få ein kommentar frå Kulturdepartementet.

