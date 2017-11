Norske jenter meir samfunnsengasjerte enn gutar

Den internasjonale demokratiundersøkinga ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) undersøkjer kunnskapen om demokratiske og samfunnspolitiske spørsmål hos 14-åringar.

Målet er å finne ut korleis denne aldersgruppa kjenner til, utøver og førebur seg på rolla som demokratiske medborgarar i samfunnet.

Førre gong undersøkinga blei gjennomført, var i 2009. Då skåra norske elevar høgt på kunnskapen om demokrati og haldningar til demokrati og medborgarskap, og hamna på ein 5.-plass blant dei 37 deltakarlanda.

Den nye undersøkinga, som blei gjennomført i 2016 og der rundt 6.000 elevar på 9. trinn frå 148 ungdomsskular i Noreg var med, viser at norske elevar har fått meir kunnskap om demokrati sidan 2009. Norske elevar hamnar også i 2016 på ein 5.-plass.

– Vi er glade for å sjå at norske elevar har høg kunnskap om demokrati, og at dette har auka sidan 2009. Over halvparten av norske 14-åringar er no på det øvste kunnskapsnivået, og dette er langt over det internasjonale snittet, seier divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Sissel Skillinghaug.

Noreg gjer det litt svakare enn dei andre nordiske landa, men er etter Sverige det landet i Norden som har hatt størst framgang. Frå 2009 har derimot kjønnsforskjellane i Noreg auka. Sjølv om det har vore ein framgang for alle elevar, har jentene auka forspranget sitt, og kunnskapsgapet har auka.

(©NPK)