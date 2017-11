UDI held fast ved sikkerheitsvurderinga i Afghanistan og Kabul

– Vi har ikkje funne grunnlag for å endre tidlegare vurderingar, seier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet til NTB.

UDIs konklusjon er at situasjonen i landet ikkje er slik at Noreg må slutte å returnere folk dit, opplyser han.

– Eg har stor forståing for at mange kan oppfatte Afghanistan som eit utrygt land, men dette handlar om kva tersklar som skal gjelde i asylsaker, seier Forfang.

Den siste månaden har Landinfo levert fire rapportar til UDI om situasjonen i ulike delar i Afghanistan. Her heiter det at sikkerheitssituasjonen er flytande og uoversiktleg og kan endre seg raskt. Det blir peikt på at det er vanskeleg å skaffe påliteleg informasjon om situasjonen utanfor Kabul. I Kabul var det ein stor auke i talet på sivile offer i første halvår i år.

Forfang presiserer at Landinfo berre beskriv og vurderer sikkerheitssituasjonen, utan anbefalingar om kva konsekvensar UDI bør trekkje.

UDIs konklusjon er at det er trygt å returnere asylsøkjarar som ikkje har nokon individuell grunn for vern, til det meste av Afghanistan. Unntaket er to provinsar. Direktoratet meiner også det er trygt å returnere flyktningar til såkalla internflukt i hovudstaden i Kabul.

UDI endrar heller ikkje sin praksis overfor einslege ungdommar som fekk mellombels opphald fordi dei var mindreårige. Desse kan dermed bli sende ut av landet når dei har fylt 18 år.

