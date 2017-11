Oslo Børs kryp vidare opp

Omsetnaden enda på 4,45 milliardar kroner, og Statoil toppa som vanleg lista over omsette selskap. Totalt skifta aksjar for vel 460 millionar kroner hender i selskapet måndag. Kursen enda opp 1,2 prosent.

Dagens vinnar blant dei mest omsette var Golden Ocean Group, som auka med 6,1 prosent. Andreplassen på omsetningslista hadde Marine Harvest, som steig 0,8 prosent.

Norsk Hydro gjekk opp 0,2 prosent, Telenor steig med 0,1 prosent, mens DNB fall 0,1 prosent. Dagens tapar vart Norwegian, som leverte skuffande trafikktal måndag. Flyselskapet fall 5,6 prosent.

Bildet var meir blanda på dei framståande aksjeindeksane i Europa. FTSE 100 i London steig 0,1 prosent, DAX 30 i Frankfurt fall 0,1 prosent, og det same gjorde CAC 40 i Paris.

Oljeprisen stig vidare og passerte måndag 63 dollar fatet, som er det høgste nivået sidan sommaren 2015. Ved børsslutt vart nordsjøolje omsett for 63,1 dollar fatet på spotmarknaden, noko som er 1 dollar meir enn på same tid fredag. Eit fat amerikansk lettolje vart ved børsslutt omsett for 56,2 dollar.

(©NPK)