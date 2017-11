Nær tusen fritidsbåtar skrota i ny ordning 

– Det er berre éin månad sidan ordninga blei innført, men det er allereie levert inn om lag 1.000 fritidsbåtar. Det betyr at ordninga fungerer bra, seier miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB.

For å få fjerna dei mange fritidsbåtane som ligg forlatne og kassert langs norske strender, har regjeringa gjort det enklare å levere inn gamle båtar til avfallsmottak og innført ein utbetaling på 1.000 kroner.

– Dumping av fritidsbåtar langs strender og i havet bidrar til marin forsøpling. Ved å sørgje for at fritidsbåtar får ei forsvarleg behandling, forhindrar vi både lokal forsøpling og at gamle båtar blir brotne ned til mikroplast, seier Helgesen.

Venstre tar æra for å ha fått på plass ordninga i budsjettforhandlingar i fjor, og partiet foreslår no å doble vrakpanten neste år. I sitt alternative budsjett setter partiet av 15 millionar kroner til dette.

– Ved å doble vrakpanten vil det stimulere enda fleire til å levere inn båtvrak i staden for at desse dumpa langs kysten, seier leiaren av Stortingets energi og miljøkomité Ola Elvestuen til NTB.

Han seier det hastar å gjere noko med båtvraka og marin forsøpling generelt. Partiet foreslår å sette av 100 millionar kroner til tiltak mot marin forsøpling neste år.

970 søknader

Ordninga med vrakpant blei innført 1. oktober, og allereie éin månad seinare har Miljødirektoratet mottatt 970 søknader om utbetaling av 1.000 kroner. Det betyr at minst 970 båtar er samla inn.

Gamle fritidsbåtar som blir etterlatne i naturen eller senkjast ulovleg, bidrar både til forsøpling og lokal forureining. Over tid blir plasten i båtane broten ned til mikroplast i havet, som er negativt for miljøet.

Kommunane har nå fått ein tydeleg plikt i avfallsforskrifta til å sørgje for at fritidsbåtar opp til 15 fot, utan innombordsmotor, kan bli levert inn gratis til eit mottak i kommunen eller i nærleiken av kommunen.

Anlegg som får tilskot til behandling av større fritidsbåtar, skal ta imot båtar opp til 1,1 tonn gratis. For båtar som er tyngre, vil avfallsanlegga få lov til å krevje ein delbetaling for å dekke kostnadene.

Det er anslått at det er 15.000 utrangerte fritidsbåtar i Noreg.

Forseinka

Veien fram til å få ordninga sjøsett har likevel vore lang og kronglete.

Dei fire partia på borgarleg side sette for eitt år sidan av 300 millionar kroner i 2017-budsjettet til ein ny tilskotsordning for kassering av fritidsbåtar, varebilar og bubilar.

Men så seint som i sommar varsla Helgesen at det ikkje ville bli ei ordning med vrakpant for fritidsbåtar lik den for bilar. Han streka då under at ei «kontantordning ikkje er eigna til å skape eit fungerande marknad for retur av småbåtar».

Det fekk likevel regjeringspartnar Framstegspartiet til å reagere.

– Stortinget bad om ein vrakpantordning der folk får ein gulrot i form av pengar i hendene for å levere båtar, og det skal på plass, slo Frps Roy Steffensen fast i sommar.

Ordninga skulle opphavleg vore på plass før sommaren, men kom altså først på plass til 1. oktober. Det har regjeringa spart 30 millionar kroner på, ifølgje revidert nasjonalbudsjett.

Det er i dag omkring 800.000 fritidsbåtar i Noreg.

