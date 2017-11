Kronprinsparet på plass i Etiopia

Kronprinsparet skal over dei kommande dagane gjennom eit variert program. Tysdag morgon helste dei på Etiopias president Malatu Teshome og hans ektefelle Meaza Abraham, før den offisielle velkomstseremonien i presidentpalasset.

Ved lunsjtid gjekk kronprinsparet til møte med utvalde representantar frå ulike FN-organisasjonar som opererer i Etiopia. Om kvelden er det bankett til ære for dei kongelege.

Besøket er på oppdrag frå Utenriksdepartementet (UD) som melder at tema for visitten er helse og utdanning, migrasjons- og flyktningsituasjonen, og næringsliv. Dei kongelege reiste til Etiopia saman med ein norsk delegasjon med 50 næringslivsleiarar.

Onsdag skal kronprinsparet på opninga av ein etiopisk-norsk konferanse om helse og høgare utdanning, før dei skal ut i felten og lære meir om eit prosjekt for berekraftig arealforvaltning.

Torsdag reiser dei frå hovudstaden for å besøkje ein flyktningleir nord i landet. Her skal kronprinsparet få innblikk i fleire prosjekt for å utdanne flyktningane.

(©NPK)