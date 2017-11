Karl Johan blir terrorsikra

Londons antiterrorsjef åtvara sist veke mot bilterror i Karl Johans gate, og byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) sa då at tiltak var rett rundt hjørnet.

I samråd med politiet går Oslo kommune no i gang med desse tiltaka. Det vil bli utplassert hindringar på Karl Johan i tillegg til Jernbanetorget, Lille Grensen og Arbeidergata.

Målet er å hindre og førebyggje såkalla «tilsikta påkøyrsel», som ein har sett eksempel på i blant anna Stockholm, Nice,; London og New York.

Kommunen strekar under at det ikkje er konkrete truslar mot Oslo eller desse områda, men at kommunen, i samarbeid med politiet og Politiets tryggingsteneste (PST), har bestemt seg for å sette i verk desse tiltaka.

– Oslo skal vere ein trygg by. Vi kan ikkje mure oss inn i frykt for terror, men vi skal førebyggje. Dette er bakgrunnen for at kommunen no gjennomfører tiltak for å redusere risikoen i delar av sentrum, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Det er meininga at dei fysiske hindringane skal bli integrert i bybildet så langt det er mogleg. Eit eksempel på dette er dei allereie utplasserte blomsterurnene langs Karl Johan ved Stortinget.

I tillegg til utplasseringa av dei fysiske hindringane vil det også bli stramma inn på reglane for varelevering, opplyser kommunen.

(©NPK)