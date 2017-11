Historisk kjellar på Vemork skal bli ny turistattraksjon på Rjukan

No skal kjellaren sikrast og klargjerast slik at publikum kan få tilgang til dette unike kulturminnet.

– Det er eit betydeleg arbeid som står igjen, så det er vanskeleg å seie når vi kan ta imot gjester i eit heilt nytt museum her på Vemork. Men eg pleier å vere litt modig i utsegna mine, så ambisjonen er at det skal kunne skje i 2019, seier direktør Runar Lia i Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan til NTB.

Måndag fekk pressa ein titt på kjellaren. Sidan det blei kjent i oktober at tungtvasskjellaren er intakt, har førespurnadane strøymt på frå inn- og utland til Industriarbeidermuseet i Rjukan.

– Pågangen har vore heilt ekstrem. Vi har vore i telefonkonferanse med BBC og har plutseleg måtta lage pressemelding på engelsk, seier ein entusiastisk museumsdirektør.

Intakt kjellar

Tungtvassaksjonen var den største sabotasjeaksjonen i Noreg under andre verdskrigen. Fleire filmar er laga om den dramatiske aksjonen natta til 28. februar 1943. Då klarte sabotørane å ta seg inn i kjellaretasjen i hydrogenfabrikken på Vemork, sprengje apparatur for produksjon av tungtvatn og øydeleggje 500 liter med tungtvatn som var ferdig for eksport til Tyskland.

I 1977 blei hydrogenfabrikken sprengt, og ingen spor av fabrikken er bevart over bakken. Det har også vore anslått at kjellaren der tungtvassaksjonen fann stad blei lagt i ruinar saman med resten av fabrikken. Men utgravingar tidlegare i haust viste at kjellaren har klart seg.

– Vi har funne kjellaren intakt. No kan vi vise museumsgjestene våre kor aksjonen skjedde, og kva som skjedde i rommet i 1943. Rommet er ganske mykje endra etter krigen, og gjennom produksjonen fram til bygget blei rive i 1977. Men kanalen kor sabotørane krabba inn, fundamentere etter produksjonsutstyret, alt står der. Så det er rett og slett ein liten pyramide vi har funne, seier Lia til NTB.

Stor symbolverdi

– Tungtvasskjellaren har stor symbolverdi. Det er ein historie frå andre verdskrigen som dei aller fleste har høyrt om, og ein av dei få historiene frå andre verdskrigen i Noreg som også er godt kjent internasjonalt. Det er moro at kjellaren er så intakt, seier Jostein Gundersen, som er seniorrådgjevar i arkeologi hos Riksantikvaren.

Hydrogenfabrikken låg like framfor Vemork kraftstasjon, som nå husar Norsk Industriarbeidermuseum. Området er freda.

– Heile anlegget er freda, men fredinga var ikkje så opptatt av det som låg under bakken, så tungtvasskjellaren er ikkje omfatta av den. Det kan godt hende at vi ser at den kunne vore det, når vi ser at den er så bra bevart, seier Jostein Gundersen.

Riksantikvaren har støtta prosjektet med 700.000 kroner. Om det blir aktuelt med ytterlegare stønad, kan ikkje Gundersen sei noko om.

Manglar middel

Eit nytt museumsbygg skal reisast over tungtvasskjellaren. Den skal sikre og ta vare på kulturminnet, og skal også vere ein stad for utstilling og formidling. Men finansieringa står att. Heile prosjektet inkludert den industriarkeologiske utgravinga har eit budsjett på drygt 20 millionar kroner, og har til no fått 6,5 millionar kroner.

– Vi har ikkje nok pengar no, men eg er ganske sikker på at dette prosjektet er så spennande og unikt i norsk samanheng at her vil vi får midla, seier Runar Lia.

(©NPK)