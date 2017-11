Universitet skal tilby forskarlinjer i fleire fag

Det har vore eigne forskarlinjer i medisin sidan 2002, og erfaringane derifrå har vore gode, skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding. No ønskjer regjeringa å utvida ordninga til fleire fag. Forskingsrådet startar difor pilotar ved fem universitet.

– Regjeringa har opna opp for å etablera forskarlinjer i fleire fag, for talentfulle og motiverte studentar. Erfaringa viser at forskarlinjer kan gjera ein forskarkarriere meir attraktiv, og få fleire unge, gode og sjølvstendige studentar til å ta ein doktorgrad. Det krev god opplæring, men er ein føresetnad for framtidig forskingskvalitet, seier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Norske doktorgradsstudentar brukar relativt lang tid på å fullføra graden og er i snitt eldre når dei disputerer enn kollegaer i andre land.

Dei nye faga som får forskarlinjer, er ingeniørvitskap ved NTNU, rettsvitskap ved Universitetet i Bergen, informatikk ved Universitetet i Oslo, veterinærmedisin ved NMBU og psykologi ved Noregs arktiske universitet.

