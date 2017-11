Solid resultatvekst for Schibsted

Mediekonsernet omsette for totalt 4.161 millionar kroner i tredje kvartal, noko som er ein auke på 10 prosent dersom ein samanliknar med tredje kvartal i 2016.

–Vi er glade for å presentere eit sterkt resultat i tredje kvartal for Schibsted, med ein auke i EBITDA på 37 prosent. Som tidlegare i år, er veksten eit resultat av at gode prestasjonar både når det gjeld annonseverksemd, Schibsted Trykk, og Schibsted Vekst, seier toppsjef Rolv Erik Ryssdal i ein børsmelding fredag.

Ifølgje Schibsted har mediehusa samla sett for første gong på mange år hatt inntektsvekst samanlikna med året før. Konsernet eig mediehus som Aftenposten, VG og Aftonbladet og melder at dei samla sett nærmar seg 600.000 digitale abonnentar.

–Igjen er VG stjerna, med ein inntektsvekst på 7 prosent og ein driftsmargin (EBITDA) på 20 prosent, seier Ryssdal.

Fakta om Schibsteds resultat for 3. kvartal

Nøkkeltal frå Schibsted ASAS kvartalsrekneskap for 3. kvartal 2017. (Tal frå same periode i 2016 i parentes).

* Driftsinntekter: 4.161 millionar kroner (3.798 millionar kroner)

* Driftsresultat: 783 millionar kroner (572 millionar kroner)

* Resultat før skatt: 779 millionar kroner (392 millionar kroner)

(©NPK)