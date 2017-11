Regjeringa lyser ut halvparten av driftstilskotet til Islamsk Råd

I ei pressemelding fredag opplyser Kulturdepartementet at dei har 650.000 kroner å gi til «dialogarbeid og tiltak som kan bidra til auka kunnskap og kompetanse om trus- og livssynsdialog i trus- og livssynssamfunn».

Denne meldinga kjem samtidig som regjeringa varslar at dei formelt har bedt Stortinget om å samtykke til at driftsstøtta på 1,3 millionar kroner til IRN ikkje blir utbetalt.

–Departementet meiner IRN ikkje lenger oppfyller føremålet med midlane. Når andre rate av driftstilskotet for 2017 ikkje blir betalt ut, er det fordi føresetnadane for tilskotet, etter vår vurdering, ikkje lenger er der. Men det er ein føresetnad for vedtaket at Stortinget stiller seg bak det, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Regjeringa understrekar at dersom dei må vurdere mellom elles likeverdige søknadar til det nye tilskotet, vil tiltak i regi av eller i samarbeid med muslimske organisasjonar bli prioritert.

Departementet vil tildele eingongstilskot i størrelse 50.000–400.000 kroner, og søknadsfristen er allereie 20. november. Føresetnaden er at Stortinget samtykkjer i å stanse støtta til IRN.

Helleland har fleire gonger sagt at regjeringa har mista tilliten til IRN. Ho har samtidig uttrykt at ho er glad for at dei fem moskeane som tidlegare i år braut med Islamsk Råd Norge, har etablert ein ny organisasjon kalla Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN).

(©NPK)