Høgsterett skal behandle Farida-saka

Familien blei tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015, to år etter at det mellombelse opphaldsløyvet deira blei trekt tilbake. Då tingretten behandla saka i oktober 2015, fekk familien medhald i at Utlendingsnemndas (UNE) avgjerd var feil. I juni heldt lagmannsretten oppe denne avgjerda.

UNE valde å anke saka til Høgsterett og viste til at lagmannsretten hadde komme med ei anna avgjerd i ei liknande sak i oktober i fjor.

– Når domstolane forstår og brukar regelverket ulikt, oppstår det uvisse knytt til kva som er rett bruk av lova. Derfor vil staten be om at forståinga av regelverket blir avklart i Høgsterett, skreiv UNE.

Høgsterett opplyser fredag at anken får godkjent fremminga.

Farida og mora kom til Noreg i 2011, og året etter kom faren. Mora hevdar at ho rømte fordi ho skulle bli tvangsgifta med ein anna mann, men Utlendingsnemnda (UNE) meiner ho laug om sin bakgrunn. Familien fekk endeleg avslag på sin søknad om opphald i januar i år og blei tvangsreturnert til Afghanistan i februar.

UNE skriv at dei to dommane skilte lag i om det skal bli vurdert om det er forholdsmessig å kalle tilbake opphaldstillatinga vege opp mot andre forhold. «Departementet har uttrykkeleg sagt at det ikkje skal bli gjort ei slik vurdering», skriv UNE.

Sidan familien blei tvangsreturnert, har Faridas skoleklasse og lokalsamfunnet på Dokka i Oppland jobba for å samle inn pengar til rettssaka og for å sende pengar til familien, som bur på ei hemmeleg adresse i Kabul.

