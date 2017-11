Høgare bustadprisar i oktober enn venta 

Prisane fall 0,2 prosent i oktober, men korrigert for sesongvariasjonar steig dei med 0,4 prosent. Bustadprisane er no 0,7 prosent høgare enn for eit år sidan.

Prisutviklinga i oktober bryt dermed med trenden dei siste månadene, men administrerande direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge meiner det er for tidleg å seie om vi ser eit trendskifte.

– Vi forventar ei negativ utvikling i november og desember, men det er jo usikkert om dette er eit pust i bakken eller byrjinga på eit skifte. Det vil tida vise, seier Dreyer.

Carl O. Geving, administrerande direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, meiner bustadprisutviklinga i oktober er overraskande sterk etter prisutviklinga det siste året. Men han meiner det er naturleg at marknaden no hentar seg inn igjen.

– Det er grunn til å tru at bustadmarknaden vil utvikle seg meir balansert gjennom 2018, enn dei veldige svingingane vi har sett i 2016 og 2017, seier Geving.

Nedgang i Oslo

I Oslo har bustadmarknaden stupt sidan april i år, og nedgangen held fram her. Oslo hadde den svakaste prisutviklinga i landet, med ein nedgang på 1,8 prosent.

John Sætre, leiar for bankverksemd i Nordea Norge, meiner korreksjonen i marknaden samla sett kan vere ei sunn utvikling.

– Prisnedgangen er stor i Oslo-marknaden, men vi må samtidig huske at vi kjem frå ei periode med forurolegande kraftig prisvekst, seier Sætre.

Han har tru på at prisnedgangen vil halde fram, og reknar med fallande priser i Oslo det neste halvåret.

– I landet elles trur vi på ei meir avdempa utvikling, der prisutviklinga blir rimeleg flat, meiner Sætre.

Nedgang i fleire store byar

Sterkast vekst hadde Moss, med ein auke i prisane på 0,4 prosent, mens fleire av dei andre store byane i Noreg har hatt ein nedgang i oktober. Både Bergen (-1,5), Trondheim (-1,1) og Stavanger (-0,4) har hatt ein nedgang i bustadprisane.

Tolvmånadersveksten held fram med å svekkje seg vesentleg. Til liks med oktober månad hadde Moss den sterkaste tolvmånadarsveksten, mens Oslo hadde den svakaste. I Moss steig prisane med 9,2 prosent, mens nedgangen i Oslo var på 2,8 prosent.

Det tok i gjennomsnitt 40 dagar å selje ein bustad i oktober 2017, noko som er seks dagar meir enn i oktober 2016.

Fleire selde bustader

I oktober blei det selt 8.452 bustader i Noreg, og det er 8,2 prosent fleire enn same månad i 2016. Hittil er det totalt selt 76.339 bustader landet over, det betyr tilnærma same nivå som året før.

Dreyer meiner ein årsak til salsauken i oktober er at uvissa som har preget bustadmarknaden den siste tida, har ført til ein kraftig reduksjon i av salet av nye bustader.

– Det er sannsynleg at mange av dei som vurderer kjøp av nye bustader, no har flytta seg over i bruktbustadmarknaden, seier Dreyer.

I oktober blei det lagt ut 9.013 bustader til sals i Noreg, noko som er 3,4 prosent fleire enn i same månad i 2016. Så langt i år er det lagt ut 88.875 bustader for sal i Noreg – 8,1 prosent fleire samanlikna med 2016.

– Vi ser tendensar til at auken på tilbodssida modererer seg i dei største byane. Det blir derfor ekstra spennande å sjå der mykje av dette som vil bli tatt unna før nyttår, seier han.

