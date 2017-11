Alternative behandlarar reklamerte ulovleg

Det er resultatet av eit tilsyn Forbrukarombodet har hatt i samarbeid med Helsetilsynet. Det er ulovleg å gi uttrykk for at alternativ behandling verkar mot konkrete sjukdommar eller lidingar. Ifølgje ombodet påstår utøvarane at behandlinga hjelper mot lidingar og sjukdommar som allergiar, migrene, angst, diabetes og ADHD. Dei har fått beskjed om å endre marknadsføringa umiddelbart, opplyser forbrukarombod Elisabeth Lier Haugseth.

– Personar som er sjuke eller har dårleg helse, er i ein sårbar situasjon. Og mange er villige til å bruke mykje pengar dersom dei har håp om å bli friske. Derfor er det viktig at alternative behandlarar ikkje gir inntrykk av behandlinga verkar mot konkrete sjukdommar, seier ho.

(©NPK)