Politioverbetjent: – Vi har vore for dårlege til å etterforske vald mot barn

– Vi har vore dårlege til å etterforske vald mot barn. Vi trenger ein medisinsk «grunnmur» for å kunne stille dei rette spørsmåla, seier politioverbetjent Kåre Svang til Aftenposten. Svang er Kripos' fremste ekspert på etterforsking av denne typen saker.

Overlege Torkild Aas ved Ullevål sjukehus gjennomfører kvart år mellom 400 og 500 undersøkingar av barn som kan vere utsett for vald. Han viser ifølgje avisa til at over 21.000 barn blir utsett for seksuelle overgrep i Noreg kvart år, mens drygt 62.000 blir utsett for fysisk mishandling.

– Vald gjer alvorleg skade på barnet og aukar risikoen for helseplager seinare i livet, seier Aas.

Assisterande Kripos-sjef Vigleik Antun seier til Aftenposten at vald mot barn har høgste prioritet i norsk politi.

