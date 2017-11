Fire personar arrestert etter konstruert trafikkulykke på Sunnmøre

I samband med hendinga er fire personar arrestert og sit i arrest. Politiet har funne narkotika og har framstilt dei arresterte for ei utvida prøve. Dei er under mistanke for mogleg ruspåverking og køyring, i tillegg til at dei hadde stoff på seg.

– Éin bil står på vegen og brenner når politiet kjem til og ein annan bil har køyrd inn i ein lyktestolpe og knekt den, opplyser operasjonsleiar John Kåre Flo i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB torsdag morgon.

Politiet har ikkje fullstendig oversikt over situasjonen, men operasjonsleiaren opplyser at det ikkje er snakk om ei trafikkulykke der to bilar er involvert. Bilane skal ikkje ha vore borti kvarandre.

– Vi veit ikkje kvifor bilen brann, og ikkje kvifor den andre bilen har køyrd inn i lyktestolpen, seier operasjonsleiaren.

Politiet har no taua inn begge bilane for undersøking. Flo opplyser at dei har starta avhøyr, som vil halde fram utover dagen.

Tidleg torsdag morgon opplyste politiet om hendinga og at «politiet har fått kontroll på fire personar som på ein eller annan måte har vore involvert».

– Det har ikkje vore eit reelt trafikkuhell. Det er nok laga til for å vere eit trafikkuhell. Kvifor den eine bilen har brent er heller uklart for oss, sa operasjonsleiar Erik Mikaelsen til NTB i 4-tida.

Alle naudetatar rykte ut då politiet fekk melding om hendinga på fylkesveg 657. Det er ifølgje politiet ikkje snakk om personskadar.

Noko over klokka 5 torsdag melde politiet at fylkesvegen var open for fri ferdsel att.

