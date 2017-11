Alt klart for heving av russisk helikoptervrak ved Svalbard

Fartøyet er opphavleg eit offshore konstruksjonsskip med fleire bruksområde og er leigd inn av Statens havarikommisjon for å ta del i arbeidet med å heve det russiske helikopteret som styrta for ei veke sidan.

Ifølgje Sysselmannen på Svalbard kom skipet fram til havaristaden natt til torsdag og blir no klargjort for hevinga. Skipet er blant anna utstyrt med undervassfartøy og ei kraftig kran.

Ifølgje havarikommisjonen vil ein spesialist frå den russiske helikopterprodusenten vil vere til stades for å gi anbefalingar om hevinga for å vareta vraket under løftet. Også russiske dykkarar vil ta del i operasjonen.

Leitemannskap gjennomfører også strandsonesøk torsdag. Russiske mannskap skal også søke langs kysten frå Hollenderdalen til Grønfjorden med sonar frå lettbåt.

Sysselmannen informerer samtidig om at peisestua i Svalbard kyrkje er opna for alle som ønsker å komme innom. Tilbodet er også formidla til dei russiske hjelpemannskap som er i Longyearbyen.

Helikopteret ligg på 209 meters djup, omtrent 2 kilometer frå land nordaust av Kap Heer.

Det var åtte russiske statsborgarar om bord i helikopteret då det styrta, fem var mannskap og tre var passasjerar frå FGBU – det russiske motsvaret til Norsk Polarinstitutt. Ein av dei omkomne blei tysdag henta opp av vatnet. Dei andre er enno ikkje funne.

(©NPK)