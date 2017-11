Uvêr i vente i Nord-Noreg, mens Austlandet blir vêrvinnar i helga

– Det er store endringar på gang, seier statsmeteorolog Ine-Therese Pedersen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ho opplyser at eit kraftig lågtrykk er på veg innover mot Nord-Noreg og at meteorologane har skrive ut OBS-varsel. Frå torsdag av kjem det mykje nedbør i dei lågare områda i nord.

– Det er eit problem sidan det no er stabilt og minusgrader. Dermed kan det bli såpeglatt på bakken, seier meteorologen.

Regn i Vest

Langs kysten av Vestlandet er det også venta mykje nedbør og ein del vind.

– Det blir skya og regn på Vestlandet frå torsdag av og gjennom heile helga. Men det blir gradvis betring og kanskje best på søndag. Fredag blir også ganske fin i Rogaland og Agder, seier meteorologen.

Vestlandskysten blir ramma av sørvestleg pålandsvind, og der er det venta mellom 6 og 10 grader dei neste dagane.

– Det blir litt vind ved Stad og på Møre, og litt i Sogn og Fjordane. Resten av Vestlandet får stort sett rolege vindforhold.

Austlandet blir skjerma

Sidan vinden og regnet kjem inn frå sørvest, blir Austlandet i stor grad skjerma av fjella.

– På Austlandet har ein ei fin helg i vente. Det er berre å nyte det. Det blir stort sett pent vêr heile helga, seier meteorologen.

Temperaturen på Austlandet vil svinge mellom minusgrader på natta og plussgrader på dagen.

– Ein får klarvêr og kan få opp mot 5 plussgrader på dagen når sola varmar opp. På natta vil temperaturen søkke til rundt 3 minus.

– Køyr forsiktig i nord

Det er Troms og Finnmark som blir hardast ramma av uvêret i nord, men også Nordland får sterk vind og mykje nedbør. Torsdag blir den verste dagen.

– Folk bør køyre forsiktig. Det er komme snø fleire stadar, og no kjem det ein overgang til slaps og regn. I høgda vil det framleis komme snø og ein får vanskelege køyreforhold der også, med snøfokk og dårleg sikt, seier Pedersen.

Ifølgje OBS-varselet for kyst- og fjordstrøka i Finnmark er det «stor fare for innstillingar av flyavgangar, båtar og annan transport» torsdag. I tillegg blir det opplyst om at bruer kan bli stengde og at takstein og takplater kan blåse av hus og bygningar.

Meteorologen oppfordrar folk til å ta vanlege forholdsreglar og binde fast lause gjenstandar.

– I Nordland får ein sterk kuling og i Nord-Troms liten storm. I Finnmark får ein sørleg sterk kuling, men der kan den også komme opp i liten storm, seier meteorologen.

Det er venta plussgrader langs mesteparten av kysten i Nord-Noreg.

