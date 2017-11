Nøtterøy kommune kritiserer Netflix for 22. juli-innspeling

– Hadde ikkje Forsvaret godkjent dette frå før, og hadde eg fått førespurnaden tidlegare, hadde eg nok bedt dei om å ta filminnspelinga i den svenske skjergarden, eller ein annan stad, seier rådmann Toril Eeg i Nøtterøy kommune til Dagbladet.

Innspelinga går føre seg i Oslo og Vestfold seks veker framover. Første innspelingsstad av serien med arbeidstittel «Norway» er Håøya i Nøtterøy kommune. Forsvaret eig og disponerer eigedommane på øya.

Eeg fekk først beskjed om innspelinga 25. oktober då ho fekk ein e-post frå produksjonsselskapet. E-posten inneheldt blant anna informasjon om kvar dei skal filme.

I tillegg skreiv dei at dei skal vere diskré, at dei er klar over sensitivitet i prosjektet og at dei har tett kontakt med støttegruppa.

Rådmannen seier selskapet også lova å sørgje for informasjon til dei i området som treng det.

– Eg vart litt tatt på senga, men såg meg nøydd til å godkjenne. Dei fekk klarsignal søndag kveld, seier ho.

