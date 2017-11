Lunder: – Bortlegginga er bekreftinga på at eg snakka sant

Siktinga i november 2015 kosta Lunder jobben som konsernsjef i Fredriksen-gruppa. Først etter ein to år lang kamp føler han seg endeleg trudd.

– Eg sa det i november 2015 og seier det igjen. Eg har aldri hatt noko å skjule i denne saka. Eg sa også det same til Stortinget i 2016. Økokrim har konkludert med det same i dag. For meg er bortlegginga ei endeleg stadfesting på at eg snakka sant, sa Lunder under ein pressekonferanse hos advokaten hans, Cato Schiøtz, onsdag formiddag.

– Branntomt

Lunder seier at saka har vore ei enorm belasting for familien. Det som er igjen av ein 30 år lang karriere, beskriv den tidlegare toppleiaren som ei branntomt.

– Alt er no eigentleg nedbrent. Brannen er sløkt no. Det som er igjen er eigentleg lukta og røyken. Det gode oppi dette er at eg klarte å redde ut mi kjære kone og to barn. Dei har nok brannskadar, men eg trur ikkje dei har varige skadar, sa ein kjensleladd Lunder, og viste til ei sår kjensle over at faren ikkje fekk oppleve bortlegginga.

Både Lunder og advokat Schiøtz antyda at det vil komme eit erstatningskrav mot Økokrim.

– Det er vel liten tvil om at Økokrim har påført meg skade. Og det kan godt hende at den åtferda må få konsekvensar, sa Lunder.

Antydar millionsøksmål

Advokaten meiner resultatet kan bli at fellesskapet endar opp med ei millionrekning.

– Eg veit ikkje om nokon økokrimsikta som har eit så stort økonomisk tap som Jo Lunder. Det kjem av den internasjonale toppkarrieren hans med tilhøyrande lønn, sa Schiøtz.

Han meiner saka burde vore avslutta mykje tidlegare.

– Trår ein feil her, påfører ein fellesskapet ei kjempeutgift. Det blir resultatet. Korleis vi forfølgjer det, og med kva beløp, har vi ikkje tenkt på enno, seier han.

Advokaten har arbeidd i 40 år med økokrimsaker, og seier at han aldri var i tvil om at siktinga var grunnlaus.

– Eg har aldri hatt ein klient der eg har vore så overbevist om at klienten var uskuldig, slo han fast.

