Hareide krev lærarnorm frå neste år 

– Dette er ein av hovudprioriteringane våre i statsbudsjettet, seier Hareide til NTB.

Kristeleg Folkeparti legg torsdag fram det alternative budsjettet sitt. Der er det sett av 350 millionar kroner til innføring av ein lærarnorm i 2018. Heilårseffekten er 850 millionar.

Konkret krev KrF at det skal setjast ei grense på skulenivå på maks 15 elevar per lærer til og med 4. klasse og 20 elevar per lærer frå 5. til 10. trinn.

– Høgre meiner ein ny master gjer deg betre i stand til å handtere 35 elevar i ein klasse. Vi er ikkje imot etterutdanning av lærarar, men meiner ein ekstra kollega i klasserommet er like god hjelp, seier KrF-leiaren.

Budsjettforhandlingane startar måndag. Der er Hareide førebudd på at partiet må kjempe ein einsam kamp mot Venstre, Høgre og Frp, som ikkje ønskjer ei slik norm.

Smuldrar bort

KrF peikar på at det dei siste fire åra totalt er løyvd 1,3 milliardar kroner ekstra til tidleg innsats i skulen.

– Men det har ikkje nødvendigvis gitt seg utslag i nye lærarar. Derfor må dette rammast inn med ei norm, seier utdanningspolitisk talsmann i KrF Hans Fredrik Grøvan til NTB.

– Det er blitt fleire lærarar i småskulen, men satsinga har samtidig gått utover lærarkapasiteten på eldre årskull. Ei lærarnorm vil gjere det lettare å tilby tilpassa undervisning og tettare oppfølging av den enkelte elev. Dessutan blir det lettare for lærarane å oppdage og motverke mobbing, legg han til.

Grøvan meiner også ei lærarnorm vil redusere behovet for spesialundervisning, i tillegg til at færre elevar per klasse kan lokke lærarar som har slutta, tilbake til yrket.

– Storbyane får mest

Men nye berekningar viser at 170 av kommunane i landet ikkje vil få middel til nye lærarar ved innføring av ei slik norm, og at brorparten av lærarårsverka vil gå til storkommunar som Oslo, Bergen og Bærum.

– Det betyr at det er skulekommunane som allereie toppar resultatlistene på nasjonale prøver og har lågast fråfall, som vil få mest. Mange av dei kommunane og skulane som i dag slit mest, vil ikkje vil få nokon middel, meiner kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Han ber KrF droppe kravet, men Grøvan meiner kritikken fell på eiga urimelegheit.

– Det blir ikkje eit dårlegare tilbod for elevar ved mindre skular. I sum blir det ein betre skulekvardag for den enkelte elev over heile landet, seier han.

Hareide viser til at han sjølv gjekk på ein distriktsskule med 27 elevar i klassen, og at grendeskular i lang tid er lagt ned og samla i større einingar.

– Dessutan bør barn i byen følgjast opp like godt som eit barn på landet, seier Hareide.

Vil karakterkrav til livs

KrF erkjenner at det kan bli vanskeleg å få faglærte lærarar til å fylle alle dei ny stillingane partiet vil ha. Derfor varslar Hareide kamp mot kravet om at alle lærarar må ha karakteren 4 eller betre i matematikk for å komme inn på lærarutdanning.

– 4-ar-kravet i matte for å bli norsk- eller engelsklærar er ikkje gjennomtenkt. Vi må få endra på det, seier han.

KrF vil følgje opp med eit forslag i Stortinget om å få kravet fjerna.

