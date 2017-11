Elleve menneske omkom i trafikken i oktober

I oktober har elleve menneske omkomme i trafikken, av dei er sju menn og fire kvinner. Talet på omkomne er det same som i tilsvarande periode i 2016.

No når vinteren har meldt seg, ber Trygg Trafikk folk om å vere førebudde på glatt føre og vanskelege køyreforhold.

Dei opplyser at det fleire stadar i landet allereie er glatte vegar, minusgrader og snø, men at det likevel er mange som dryger med å skifte til vinterdekk. Direktøren i Trygg Trafikk, Jan Johansen, påpeikar at mange ulykker vinterstid skjer med bilar som har sommardekk eller for dårlege vinterdekk.

– Utan skikkelege vinterdekk er du meir utsett for ei alvorleg ulykke. Du treng vinterdekk sjølv om du bur i mildt kystklima­, køyrer mest på hovudvegar eller vegar som blir salta ofte, seier Johansen.

Han påpeikar også at dei fleste trafikkulykkene skjer på grunn av feil frå sjåføren, og ber bilistar om å avpasse farten til føret.

– Det dreier seg særleg om lågare fart inn mot svingar og kurver, og å ha god avstand til både fotgjengarar, syklistar og andre bilar. Bremselengda på glatte vegar kan vere fire gonger lengre enn på turr asfalt, seier Johansen.

Ifølgje Trygg Trafikk aukar glatt føre, snø og slaps faren for å komme over i motsett køyrefelt og kollidere med møtande bilar. Dei ber difor bilistar om å ikkje ha høgare fart enn at ein rekk å reagere ved ein eventuell situasjon.

