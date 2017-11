Bragenominasjonane klare

Nominasjonane til Brageprisen vart klare onsdag. Bokprisen blir delt ut i fire klassar, med fire nominerte i kvar klasse.

Olaug Nilssen er nominert i klassen for skjønnlitteratur med sin roman «Tung tids tale», som fortel korleis det er å vere forelder til eit autistisk barn. Rune Christiansen, som også vann prisen i 2014, er nominert for "Fanny og mysteriet i den sørgende skogen". I denne klassen er også Ole Robert Sunde nominert for "Penelope er syk" og Matias Faldbakken for "The Hills".

I klassen for sakprosa er fire bøker med svært ulike tema nominert. Mykje omtalte «Gleden med skjeden» av Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl må konkurrere med Monica Kristensens bok om Amundsens siste reise, Marte Spurklands forteljingar frå eit skuleår og Thomas Reinertsen Bergs bok om karthistorie.

Brageprisen har 25-årsjubileum i år. Den vart første gong delt ut i 1992. Det blir også delt ut pris i klassen for beste barne- og ungdomsbok og i ein open klasse, som i år er lyrikk. Prisane blir delte ut på Dansens Hus i Oslo 21. november.

Skjønnlitteratur

* Rune Christiansen: «Fanny og mysteriet i den sørgende skogen», Forlaget Oktober

* Matias Faldbakken: «The Hills», Forlaget Oktober

* Olaug Nilssen: «Tung tids tale», Det Norske Samlaget

* Ole Robert Sunde: «Penelope er syk», Gyldendal

Open klasse: lyrikk

* Kristin Berget: «og når det blir lyst blir det helt fantastisk», Cappelen Damm

* Jo Eggen: «Ruindikt», Aschehoug

* Cecilie Løveid: «Vandreutstillinger», Kolon forlag

• Knut Ødegård: «Tida er inne», Cappelen Damm

Barne- og ungdomsbøker

* Helene Guåker: «Sveiseblink», Gyldendal

* Mari Kanstad Johnsen: «ABC», Gyldendal

* Hilde Matre Larsen og Mari Kanstad Johnsen (ill.): «Gutt og Jente later som», Cappelen Damm

* Maria Parr: «Keeperen og havet», Det Norske Samlaget

Sakprosa

*Thomas Reinertsen Berg: «Verdensteater», Forlaget Press

* Ellen Støkken Dahl og Nina Brochmann: «Gleden med skjeden», Aschehoug

* Monica Kristensen: «Amundsens siste reise», Forlaget Press

*Marte Spurkland: «Klassen», Cappelen Damm

