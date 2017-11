Avlyser skrantesjuke-alarm i Møre og Romsdal

Resultat frå nye analysar utført av Veterinærinstituttet viser at skrantesjuka til hjorten er av same type som elgar frå Selbu og Lierne hadde. Denne typen skrantesjuke er ikkje like smittsam som typen som er funne på villrein i Nordfjella, opplyser Mattilsynet.

Likevel har Mattilsynet trappa opp kartlegningen av hjortedyr i Møre og Romsdal.

– Vi har bede fagfolk om vurderingar og alternativ vidare. Basert på råda vi får derfrå, vil vi sjå på behovet for tiltak i Møre og Romsdal, seier avdelingsdirektør Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet.

I Nordfjella blei det i fjor påvist fleire tilfelle av ein smittsam variant av skrantesjuke, og tidlegare i år blei det bestemt å fjerne all villrein i Nordfjella for å nedkjempe sjukdommen.

