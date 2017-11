Økokrim legg bor korrupsjonssiktinga mot tidlegare Vimpelcom-sjef

Saka er ein del av ei større internasjonal etterforsking av korrupsjon i Usbekistan.

– Siktinga er lagt bort etter bevisstillinga. For å kunne ta ut tiltale må påtalemakta vere overbevist om skuld og at dette kan bevisast i retten. Det er det same beviskrav som gjeld for påtalemakta som for domstolane, nemleg at alle rimeleg tvil skal komme sikta til gode, seier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim.

Teleselskapet VimpelCom har erkjent korrupsjon, og har betalt 795 millionar dollar i bøter og inndraging til amerikanske og nederlandske styresmakter.

(©NPK)