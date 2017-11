Økokrim avviser skuldingar om «juks» i Vimpelcom-saka

Schiøtz kom med påstandane på ein pressekonferanse etter at Økokrim la vekk korrupsjonssaka mot tidlegare Vimpelcom-sjef Jo Lunder. Han viste til at politiorganet hadde «forhindra retten i å få fullt innsyn i vesentlege dokument».

– Dette er ei gammal skulding som er presentert fleire gonger før og som er vurdert av overordna påtalemakt, Riksadvokaten, i juli i år. Når ein skal krevje varetektsfengsling må ein gjere eit utval av dokument som blir lagt ved. Her har ein sagt at ein kanskje kunne lagt fram eit meir omfattande utval for retten. Det kunne vore gjort betre. Men det har aldri vore bevisst halde tilbake informasjon, seier førstestatsadvokat Bård Thorsen til NTB.

Han seier Økokrim ikkje kjenner seg igjen i påstanden om at dei har juksa og viser til at Riksadvokaten ikkje fann grunn til å gripe inn i etterforskinga.

Thorsen avviser også at etterforskinga har tatt lenger tid enn naudsynt.

– Vi meiner det er har vore grunnlag for å fortsette etterforskinga heilt fram til i haust, seier han, og viser til at det har vore ei internasjonal etterforsking.

Schiøtz varslar eit millionsøksmål etter saka blei lagt vekk. Han meiner Økokrim burde ta inn over seg «skadepotensialet» og kva det kostar fellesskapet å føre ei slik sak mot ein internasjonal toppleiar.

– Samfunnsoppdraget vårt er å etterforske og avklare mistanke om økonomisk kriminalitet, uavhengig av om vedkommande har høg inntekt eller ikkje, svarer Thorsen til dette.

