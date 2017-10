Nina Jensen sluttar i WWF

Jensen har takka ja til å leie drifta av det største forskings- og ekspedisjonsskipet i verda som no er under bygging.

– Eg er takknemleg for dei moglegheitene eg har fått gjennom WWF, og tar no med meg erfaringa, kunnskapen og engasjementet mitt inn i ei ny stilling. Eg gler meg til å ta fatt på oppgåva med å skape dei moglegheitene vi treng for å redde livet i havet, seier Jensen i ei pressemelding frå WWF.

Ho starta som frivillig i WWF i 2002 og overtok som generalsekretær etter Rasmus Hansson i 2012.

Det nye forskingsskipet skal sjøsettast i 2020 og byggjast av Rosselinis Four-10, der Kjell Inge Røkke har eigarinteresser.

Skipet blir 181 meter langt og skal blant anna fjerne plast som flyt i havet. WWF inngjekk i mai i år ein samarbeidsavtale med Rosselinis Four-10, der målet er å skape konkrete løysingar for å snu den negative miljøutviklinga i havet.

