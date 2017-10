KrF vil auke budsjettet til Heimevernet

– Heimevernet må styrkjast, ikkje svekkjast, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide til NRK.

Regjeringa vil kutte 140 millionar kroner i løyvinga til Heimevernet i budsjettet for neste år, men dei er avhengige av blant andre KrF for fleirtal for budsjettet på Stortinget.

– Vi ønsker å vareta sikkerheita, og vi trur Heimevernet i så måte er veldig viktig. Vi legg derfor inn 200 millionar for å få til fleire soldatar enn det som ligg i langtidsplanen og for å sikre betre utstyr, seier Hareide.

Partiet legg fram sitt alternative statsbudsjett torsdag.

