Undersøking: Halvparten av lærarar i barneskulen utsett for vald frå elevar

I ei ny undersøking frå Utdanningsforbundet svarar halvparten av barneskulelærarar at dei har blitt utsett for fysisk vald frå elevar, melder NRK. 19 prosent av lærarar på ungdomsskulen svarer det same.

Til saman 350 lærarar svarar at dei har blitt utsette for vald frå elevar.

– Eg trur vi må erkjenne at vi har eit valdsproblem som gjeld alle. Ikkje berre dei som blir utsette og dei som utøver vald, men også alle rundt, seier Utdanningsforbundets leiar Steffen Handal til NRK.

Kvifor valden er mest utbreidd i barneskulen, har ikkje leiaren eit klart svar på.

– Det kan eg rett og slett ikkje forklare. Unge barn treng ei anna grensesetting enn andre barn, og det kan vere mange årsaker til at barn utøver vald, seier han.

(©NPK)