Rapport: Stort sprik i om kommunane lykkast med å få asylsøkjarar i jobb

Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil ha ein gjennomgang.

– Det kjem ikkje til å vere slik i framover at vi sender over 17 milliardar kroner til kommunane så å seie utan krav til resultat og kvalitet. Så det kjem til å bli jobba mykje med framover, seier Listhaug til NTB.

– Må tenkje nytt

Måndag fekk ho overlevert rapporten frå forskingsstiftinga Fafo som har tatt for seg introduksjonsprogrammet og sett på kva som verkar.

Konklusjonen er at programmet i for liten grad inneheld reelt kvalifiserande verkemiddel.

– Fyller det gapet mellom kva slags kompetanse deltakarane har i utgangspunktet og kva som må til i den norske arbeidsmarknaden? Funna i denne og tidlegare evalueringar peikar klart i retning av at svaret er nei, heiter det i rapporten.

Forskarane meiner derfor at ein i framtida ikkje berre må gjere meir av det same – berre betre – men at det må tenkjast nytt rundt verkemiddelbruken. Eit forslag er fagopplæring tilpassa dei nykomne.

– Det er også på høg tid at det blir satsa systematisk på utprøving og evaluering av ulike metodar for norskopplæring for vaksne som har lite eller inga utdanning, skriv forskarane i rapporten. Om lag 20 prosent av dei som deltar i norskopplæringa har liten eller ingen skulegang frå før.

– Praksis hadde liten effekt

Nokre hovudfunn frå rapporten:

* Brukarmedverking verkar, særleg for menn.

* Arbeidsretting verkar, særleg for kvinner. Det vil seie ordinært arbeid som inngår i introduksjonsprogrammet.

* Forskarane finn liten effekt av arbeidspraksis

* Også liten effekt av språkpraksis (der deltakarane får praktisere språket i autentiske situasjonar).

* 20 prosent av kommunane oppfyller ikkje lovpålagt krav om heildagsprogram. 15 prosent oppfyller ikkje krav om heilårstilbod.

* Berre 17 prosent hadde grunnskulefag i sitt introduksjonsprogram i fjor, trass i at mange ikkje har fullført grunnskule i heimlandet.

Vil evaluere

Listhaug seier rapporten blir startskotet for ei større evaluering av introduksjonsordninga.

– Dersom du ser på resultat rundt omkring, vil du sjå at her er det mykje å gå på. Vi stiller krav om talet på timar norsk, vi stiller ikkje krav om kva resultat vi forventar at ein oppnår, seier Listhaug. Ho meiner ein må sjå nærmare på kva som skal målast og korleis det blir målt.

– Ein kommune er vellykka dersom den klarer å få folk til å gå grunnskuleutdanning eller ein annan type utdanningsløp, eller jobbe éin time i veka. Det er mogleg enkelte synest det er godt nok, men det er ikkje eg så sikker på, seier ho.

Stor variasjon

Anne Britt Djuve, som har leidd forskingsprosjektet, viser til at det er stor variasjon mellom kommunane i korleis introduksjonsordninga blir lagt opp.

Ordninga har som mål at 70 prosent av deltakarane skal vere i lønna arbeid eller utdanning året etter at dei avsluttar programmet. Tala sprikjer, viser rapporten.

I Ås var 80 prosent av deltakarane i jobb eller utdanning fire år etter oppstart, mens i Kongsvinger var delen 37 prosent, Sarpsborg 42 prosent og Kragerø 43 prosent.

Djuve understrekar at lista ikkje kan lesast som ei rangering over flinke eller mindre flinke kommunar. Det er for eksempel forskjell i kva slags type deltakarar kommunen har. Eldre kvinner som har liten eller ingen skulegang frå heimlandet, vil ha dårlegare moglegheiter til å lykkast enn unge menn med utdanning.

