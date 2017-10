Passasjerar og pilotar blir oppfordra til å aksjonere mot heimsending av «oktoberbarna"

Raudt Oslo Solidaritet og Flyktningslag vil frå klokka 16 dele ut laupesetlar til passasjerar på Oslo lufthamn Gardermoen. Her får reisande informasjon om at dei kjem til å sitte på same fly som ungdommar som i 2015 fekk mellombels opphald fram til dei fylte 18, og som no skal sendast heim.

– Passasjerane blir oppfordra til å ikkje feste setebeltet og heller reise seg i protest mot deportasjonane. Pilotane blir oppfordra til å nekte å frakte oktoberbarna då dei er ansvarlege for tryggleiken til passasjerane, og ifølgje pilotanes internasjonale organisasjon (IFALPA) ikkje skal frakte passasjerar mot sin vilje, skriv Aram Zaheri og Victoria Sirnes i Raudt Oslo Solidaritet og Flyktningslag i ei pressemelding.

Dei kallar asylpolitikken i Noreg for inhuman og peiker på at både FN, Redd Barna og Amnesty International kritiserer Noreg for brot på menneskerettane. Raudt, SV og Miljøpartiet Dei Grøne har derfor fremja eit forslag i Stortinget om umiddelbar stans i utsendinga av flyktningar til Afghanistan.

– Ei slik avgjerd hastar. Berre i dag deporterer Noreg tre livredde afghanske gutar som har sete fengsla på Trandum transittmottak. Fordi dei fryktar for liva sine i Afghanistan, vil mange heller flykte vidare ut i Europa eller gå «under jorda» i Noreg. Så langt har nesten halvparten av barna som har fått mellombels opphald, forsvunne. Vi i Raudt Oslo Solidaritet og Flyktningslag meiner at Noreg som stat har eit ansvar for å beskytte menneske på flukt. Hovudbodskapen i vår aksjon er at barn og ungdom ikkje skal returnerast til krigsråka land, skriv dei vidare.

