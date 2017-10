Mæland møtte skuffa gruvetilsette i Longyearbyen

– Eg reiste opp hit for å møte det engasjementet som er her. Det er ei ærleg sak og heilt forståeleg at folk er engasjert i jobben sin og i lokalmiljøet. Når vi tilrår ei så inngripande avgjerd som å avvikle gruvedrifta i Svea og Lunckefjell, er det viktig å møte dei det gjeld og fortelje kva vi har tenkt og kvifor, seier Mæland til NTB.

Store Norske ønskte opphavleg tilskot til vidare koldrift i Svea og Lunckefjell. Då regjeringa la fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober, blei selskapet i staden altså tilgodesett med 141 millionar kroner til å avvikle drifta.

Det har opprørt både tilsette og Svalbard-samfunnet. Seinare måndag kveld arrangerer Svalbard AUF, LO Svalbard, Gruveklubben og Svalbard Næringsforening fakkeltog mot varselet om nedlegging.

– Viktig nerve

Då næringsministeren kom til Longyearbyen klokka 13.30 måndag gjekk ho rett i møte med tilsette og leiinga i Store Norske. Ho meiner selskapet vil ha ei svært viktig rolle i Svalbard-samfunnet dei neste åra.

– Det har vore ein brei innspelsrunde kor eg har vore opptatt av at Store Norske framleis skal vere eit viktig selskap på Svalbard og i Longyearbyen. Det skal drive Gruve 7 vidare på to skift, og også ha annan verksemd. Store Norske er ei viktig nerve i Longyearbyen og vil auke aktiviteten dei neste tre åra på grunn av det omfattande oppryddingsarbeidet som nå blir sett i verk, seier Mæland.

Sjølv om styret i Store Norske opphavleg tilrådde oppstart i Svea, er Mæland klar på at regjeringa og Næringsdepartementet som eigar var av ei anna oppfatning.

– Det er frykteleg vanskeleg å spå om framtida. Eg oppfattar at vi har lagt litt ulik vurdering til grunn, men vurderinga er at det ikkje er økonomisk forsvarleg å starte opp drifta, seier Mæland.

Sysselsetting

Samtidig er det på det reine at sjølve nedbygginga av gruvedrifta i Svea og Lunckefjell starta allereie for eitt år sidan då kolprisen fall dramatisk. Den mellombelse driftsstansen førte til at selskapet kutta talet på tilsette frå rundt 350 til om lag 100.

Førebels misser ikkje dei rundt 45 tilsette i Svea og Lunckefjell jobben. Spørsmålet er kva dei tilsette og familiane deira skal gjere når oppryddingsarbeidet er ferdig.

– Oppryddinga er sjølvsagt ein mellombels periode, men det gir grunnlag for aktivitet i alle fall i tre år. Det gir også grunnlag for omstilling. Vi må drive med aktivitet som gir sysselsetting. Framtida ligg ikkje i Svea, men i Longyearbyen, seier næringsministeren.

Naturområdet skal etter regelen førast tilbake til slik det var før gruvedrifta starta, så langt det lar seg gjere. Det blir heilt avgrensa infrastruktur tilbake, kanskje med nokre få såkalla kalde hus – utan straum og vatn.

Gruve 7 i minst ti år

Drifta ved Gruve 7 blir ikkje rørt førebels, men også her er det mørke skyer i horisonten.

– Også Gruve 7 har ein tidshorisont. Eg er litt usikker på om vi snakkar om ti eller femten år, men det er alle klar over, seier Mæland.

Tysdag skal statsråden møte Longyearbyen Lokalstyre og Sysselmannen. Her regner ho med å få fleire innspel til den vidare omstillingsprosessen. Ho blir heller ikkje overraska om det dukkar opp krav om skredsikringstiltak på dette møtet. Det er derimot ansvarsområdet til NVE og Olje- og energidepartementet.

Store Norske har anslått at avviklinga av drifta og oppryddinga i Svea og Lunckefjell vil koste 700 millionar kroner og vil gå føre seg over ein periode på tre til fire år.

(©NPK)