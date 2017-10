Lærdalselvi er friskmeld for gyrosmitte

– Dette er ein gledesdag. No kan laksefiskarar i inn- og utland glede seg over gode fiskeopplevingar i Lærdalselvi, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), som måndag var med på ei markering ved Norsk villakssenter i Lærdal.

Gyro vart først oppdaga i Lærdalselvi i Sogn og Fjordane i 1996, og elva har vore gjennom fleire behandlingar for å bli kvitt parasitten. Lakseparasitten kan utrydde heile bestandar av villaks i smitta elvar.

Dette er første gong ei elv er friskmeld etter å ha blitt behandla med aluminiumsmetoden i kombinasjon med små mengder rotenon, melder Mattilsynet.

– Kampen mot gyro i Lærdalsvassdraget har bidratt til viktig utviklingsarbeid. Det er viktig med alternative strategiar for å utrydde parasitten, og denne metoden gjer det mogleg å utrydde gyro utan samtidig å ta livet av fisken, seier Helgesen til NTB.

Gyrosmitten førte til at elva i årevis var stengt for laksefiske, men den har vore opna for fiske sidan 2011, men med sterke avgrensingar. Etter fem år utan funn av parasitten er elva no friskmeld, og frå 2018 blir det «normalt» fiske i elva.

Lærdalselvi er omtalt som «dronninga av lakseelvar». Kong Harald har vore fast fiskegjest i Lærdal, og kjendisar frå inn- og utland har vore å sjå langs elvebreidda.

