Ein mann omkom i sjarkulykke ved Molde

Sjarken blei funne ved Kringstadbukta i Molde med motoren i gang, opplyste Hovudredningssentralen Sør-Norge måndag ettermiddag ved 15-tida.

Like før klokka 16.30 melde HRS at ein person er funne. Vedkommande blei frakta til land og deretter til sjukehus. Like før klokka 19 blei vedkommande stadfesta død av politiet i Møre og Romsdal.

Kystvakta, redningsskøyte og eit helikopter var blant ressursane som blei sett inn i det omfattande søket i Moldefjorden-Romsdalsfjorden etter den sakna.

(©NPK)