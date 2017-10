Stabil drift hos Kværner, men lågare omsetning

Selskapet hadde driftsinntekter på 1.683 millionar kroner, ein nedgang frå 1.975 millionar kroner i same periode i fjor, men likevel noko opp frå andre kvartal i år (1.502 millionar kroner).

Legg ein Kværners delar i felleskontrollert verksemd inn i driftsinntektene, er omsetnaden 1 milliard kroner lågare enn i same periode året før, frå 2.727 millionar kroner i 2016 til 1.727 millionar kroner i år.

Kværner-sjefen er likevel fornøgd.

– Vi er fornøgde med å presentere endå eit kvartal med solid drift. Olje- og gassmarknaden har vore volatilt i tre år. Kværners robuste ordrereserve kombinert med omfattande forbetringsarbeid har likevel gjort det mogleg å halde oppe gode resultat gjennom denne syklusen, seier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner i ei børsmelding.

Resultat før skatt enda på 208 millionar kroner, opp frå 162 millionar kroner i same kvartal i fjor.

Kværners ordrebok var på 8.207 millionar kroner ved slutten av tredje kvartal, marginalt lågare enn for eitt år sidan (8.397 millionar kroner)

– Vi ser no ein marknad med mange prospekt som representerer viktige moglegheiter til å fylle på ordreboka. Tidspunktet er no perfekt for operatørar som planlegg å starte nye prosjekt, seier Haugan.

