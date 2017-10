Solberg ber politiet styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

Marsjordren kom da statsministeren møtte landets 270 fremste politileiarar under ein konferanse på Gardermoen fredag.

Polititoppane var samla for første gong sidan 19 politidistrikt blei til 12. Dei skulle snakke om strategi og leiing i ein tid med krevjande omstillingar for etaten.

– Eg veit at politiet står i utfordrande prosessar. Men det er ikkje tilfeldig at eg tar opp arbeidslivskriminalitet med dykk. Teikna er alvorlege. Eg tar det opp fordi det er viktig for partane i arbeidslivet, for tilliten i samfunnet og for regjeringa, sa Solberg.

Meir profesjonelt

Ti minutt av statsministerens kvartærlange helsing blei brukt til å fortelje polititoppane kor viktig det er for regjeringa at politiet aukar sin innsats på området.

Solberg viste til at arbeidslivskriminalitet er blitt meir utfordrande i ein meir internasjonal verd – der også kriminelle aktørar opptrer på tvers av landegrensene.

– Vi ser at dei kriminelle opptrer meir systematisk, meir planlagt og meir profesjonelt enn tidlegare. Vi ser kyniske bakmenn og firma som opprettast og leggjast ned i stort tempo. Det rammer dei som blir grovt utnytta, det rammer staten, det utfordrar velferdsstatens berekraft og det går ut over tilliten i samfunnet, sa Solberg.

– Politiets innsats er ikkje berre viktig, den er heilt avgjerande, understreka ho.

Velferdsmodellen

Overfor NTB stadfestar Solberg at talen var meint som ein marsjordre.

– Vi må alle bli flinkare på dette området. Dette er lange og krevjande etterforskingar. Så ser vi at ein ofte klarer å stengje ein aktør, men ikkje klarer å få saka for retten. Dermed dukkar dei same aktørane opp med nye bedriftsnamn, seier ho til NTB.

– Og summen av denne aktiviteten utfordrar heile velferdsmodellen vår. Det er viktig for regjeringa at det blir tatt gode grep, understrekar ho.

– Eit godt eksempel

Politidirektør Odd Reidar Humlegård seier at politiet jobbar mykje med å kjempe imot arbeidslivskriminalitet.

– Det er viktig fordi det er eit angrep på fellesgode, på samfunnsstrukturar som næringsliv, skatteinnbetaling, arbeidsforhold for tilsette. Så arbeidslivskriminalitet er eit godt eksempel på område kor vi må bli betre gjennom reforma. Vi organiserer oss betre og byggjer opp meir kompetente miljø i politiet til å kjempe imot denne kriminaliteten som absolutt ikkje må få auka fotfeste, seier Humlegård til NTB.

