Oslo Børs passerte milepæl

Milepælen vart passert fredag morgon klokka 9.13 då hovudindeksen noterte seg for 800,06 poeng. Den steig ytterlegare til 800,28 poeng og heldt seg over 800 poeng i tre minutt før den fall under grensa igjen.

Hovudindeksen på Oslo Børs har dette året stadig sett nye rekordar, og mange ekspertar har tidlegare spådd at dette kunne skje etter at fleire selskap har levert gode resultat for tredje kvartal.

Oljeprisen bidrog også til rekorden ved å liggje godt over 59 dollar då den nye poengrekorden vart sett.

(©NPK)