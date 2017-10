Ny måling gir raudgrønt fleirtal

KrF og Venstre får ei oppslutning på høvesvis 3,7 og 3,8 prosent i Ipsos oktobermåling på vegner av Dagbladet. Ap beheld oppslutninga på 27,4 prosent.

Dette resultatet gir Ap, Sp og SV 85 mandat, mens dei fire borgarlege partia får 81.

– Denne målinga viser kor jamt valet var. Marginane fall ned slik at det sikra ei framleis Høgre-Frp-regjering. Med bitte små endringar tippar fleirtalet over på vår side. Men for Ap er det uansett ein lang veg å gå for å komme opp på eit høgare nivå, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

I same måling ligg Høgre på eit stabilt nivå med 25,8 prosent, mens Frp fell ned til 13,5 prosent.

Resultata er slik (endringar frå førre månad i parentes): Ap 27,4 prosent (+1,3 prosentpoeng), H 25,8 (+1,4), Frp 13,5 (-0,9), Sp 10,9 (+0,7), SV 5,9 (-1,5), V 3,8 (-1,6), KrF 3,7 (-0,2), Raudt 3,4 (+1,1) og MDG 2,9 (-0,4).

