Journalist dømt for valdtekt av kvinneleg frilansar

Det er ein tingrett på Vestlandet som har dømt mannen for å ha valdtatt kvinna. Dommen blei avsagt denne veka, melder Medier24.

Valdtekta han er dømt for, skjedde på eit nachspiel. Ifølgje dommen var kvinna så rusa at ho ikkje var i stand til å gjere motstand då mannen gjekk inn på soverommet der kvinna låg og gjennomførte samleie med henne. Retten slår fast at tiltalte handla forsettleg – og skulle forstått at kvinna ikkje kunne setje seg imot handlinga.

Den tiltalte journalisten nekta straffskuld og hevda i retten at kvinna samtykka til seksuell omgang. Retten festa ikkje lit til forklaringa hans.

Mannen er også dømt for å ha komme med trugslar, eller å ha framsett trugande meldingar mot kvinna under etterforskinga av saka. Han er dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning, og dessutan sakskostnader. Det er ikkje kjent om han ankar saka.

Forsvararen til mannen Steinar Wiik Sørvik seier til Medier24 at klienten hans ankar dommen i sin heilskap.

