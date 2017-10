Dårleg vêr gjer søket etter russisk helikopter vanskeleg

Det russiske helikopteret var sist i kontakt med lufttrafikktenesta i Longyearbyen klokka 13.06 torsdag, då vart det bedt om å kontakte den russiske helikopterbasen på Kap Heer. Helikopteret er antatt styrta i sjøen på innflygingstraseen eit par kilometer nord for Kap Heer, i Barentshavet. Natt til fredag vart det søkt med ein miniubåt type ROV i området, men det har ikkje gitt resultat.

– Vi har ikkje funne noko nytt. Vêrforholda er vanskelege, og det viste seg at miniubåten vart for lett. Det er no bestilt ein større ubåt frå Haakonsvern i Bergen. Den vil bli frakta oppover i løpet av dagen på eit rekvirert SAS-fly, opplyser pressemedarbeidar Geir Mortensen i Hovudredningssentralen (HRS) Nord-Noreg til NTB.

Åtte personar skal ha vore i helikopteret; fem i besetningen og tre forskarar, melde nyheitsbyrået Tass torsdag. Vêrforholda er tøffe, og Mortensen påpeikar at det er ein kamp mot tida.

– Det har vore kraftig vind og snødrev i området. Jo lenger aksjonen går føre seg, jo meir svinn håpet, seier han.

Sysselmannen på Svalbard er i beredskap og har oppretta eit nummer pårørande kan ringe for å få informasjon.

Store ressursar

Fredag er store ressursar sette inn i søket. I tillegg til to redningshelikopter og to fly, hjelper mange sivile båtar til i aksjonen, og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps er også kalla ut. Universitetssjukehuset i Nord-Noreg (UNN) har forsterka Longyearbyen sjukehus med fem legar og diverse anna personell.

Leiteaksjonen vil gå føre seg med full styrke heile fredag. Sysselmannen har ansvar for aksjonen, og Mortensen opplyser at dei samarbeider med redningsstasjonen i Murmansk.

– Det har vore snakk om vi skal få eit tilbod om bistand, men førebels har det ikkje komme nokon førespurnad. Om det gjer det, vil dei bli underlagt Sysselmannen.

Observert via sonar

Torsdag kveld identifiserte redningsmannskapa eit område 2–3 kilometer utanfor den russiske gruvebyen Barentsburg, altså nord for Kap Heer, der helikopteret kan ha styrta. Det er observert luftbobler via sonar og sterk drivstofflukt. Funnet er gjort på 200–250 meters djup.

Helikopteret er eigd av selskapet Convers Avia som opererer for det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol i Barentsburg.

(©NPK)