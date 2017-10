Beslag av 300 skytevåpen i Møre og Romsdal

– Det er eit stort beslag. Vi har funne mellom 250 og 300 våpen. Vi veit førebels ikkje kor mange våpen som er funksjonelle, men det er i hovudsak snakk om automatvåpen, seier politiinspektør Yngve Skovly til kanalen.

Av omsyn til etterforskinga er politiet svært tilbakehaldne med opplysningar om våpenbeslaget.

– Så langt er det ikkje noko som tyder på at dette er våpen som er tenkt brukt til terror eller for å gjennomføre andre alvorlege straffbare handlingar. Men med eit slikt omfang er vi sjølvsagt redde for det skal hamne i feil hender, seier Skovly.

Politiet ønsker førebels ikkje å seie noko om korleis mannen skaffa seg våpena eller kva han har sagt at dei skulle brukast til.

Det var informasjon frå Tollvesenet som gjorde at politiet fekk rettsavgjerd til ransaking og slo til mot bustaden til mannen. Han blei 20. oktober varetektsfengsla i Sunnmøre tingrett. Rettsavgjerda frå retten er unntatt offentlegheit.